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В Британии бездомный получил монету стоимостью 12 тысяч долларов

09:36 05 января 2017 | mobile | | print версия для печати
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Коллекционные 50 пенсов, стоимость которых составляет примерно 10 тысяч фунтов (около 12 тысяч долларов), бросил неизвестный бездомному в британском городе Эксетер.

Увидев монету необычной формы с изображением кролика, мужчина обратился к полицейским с просьбой узнать, сколько она может стоить. С помощью смартфонов правоохранители выяснили, что бездомный стал обладателем одной из нескольких сотен коллекционных монет, выпущенных в апреле 2016 года в честь 150-летия известной детской писательницы Беатрис Поттер.

На семиугольных монетах изображены персонажи сказок Поттер —кролик Питер, Ухти-Тухти, бельчонок Джонни и другие. На момент выпуска каждый набор, состоявший из нескольких 50-пенсовиков, стоил 55 фунтов (около 60 долларов). Тираж разошелся всего за восемь дней, и тогда монеты начали продавать на интернет-аукционах за тысячи фунтов, сообщают РИА Новости.

Как бездомный планирует поступить с находкой, издание не сообщает.

Теги: Великобритания , монеты

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