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Евгений Климов стал третьим на этапе "Турне четырех трамплинов" в Австрии

11:42 05 января 2017 | mobile | | print версия для печати
www.skijumpingrus.ru

Российский летающий лыжник Евгений Климов занял третье место на третьем этапе "Турне четырех трамплинов", который прошел в австрийском Инсбруке в рамках Кубка мира.

Победителем этапа в среду стал норвежец Даниэль-Андре Танде с результатом 125,7 балла. Второе место у еще одного норвежца Роберта Йоханссона (123,1). Результат Евгения Климова – 119,1 балла. 

Россияне Денис Корнилов (100,8) и Дмитрий Васильев (87,3) заняли 22-е и 38-е места соответственно.

В общем зачете "Турне" лидирует Танде, набравший по итогам трех этапов 710,3 балла. На втором месте поляк Камиль Стох (708,6). Замыкает тройку австриец Штефан Крафт (693,7). Климов (647,7) идет десятым, Корнилов (334,0) — 37-м, Васильев (185,7) — 51-м.

Заключительный этап состоится в австрийском Бишофсхофене 6 января, сообщают РИА Новости.

Теги: лыжный спорт

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