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Умер космонавт Игорь Волк

10:32 05 января 2017 | mobile | | print версия для печати
www.sovkos.ru

Герой СССР, летчик-космонавт Игорь Волк скончался на 80-м году жизни.

"Игорь Петрович был представителем легендарного поколения летчиков-космонавтов — человеком большой силы воли и мужества, профессионалом высочайшего класса, который многое сделал для развития отечественной космической программы и крупных научно-исследовательских проектов", — сообщается на сайте администрации города Жуковский.

О причинах смерти известного летчика-испытателя, бывшего главы летно-испытательного центра ЛИИ имени Громова, не сообщается.

Игорь Волк —заслуженный летчик-испытатель СССР, президент международной ассоциации "Земля и космонавтика". Он был награжден орденами Ленина, Дружбы народов, Трудового Красного Знамени, "За заслуги перед Отечеством" 4-й степени, медалью "Золотая Звезда" и другими.

Волк родился 12 апреля 1937 года в Харьковской области. В 1963 году стал летчиком-испытателем, летал на сверхзвуковых боевых самолетах, среди которых МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-29, Су-7, Су-11, Су-15, Су-27 и других. В 1978 году его зачислили в отряд космонавтов. С 17 по 29 июля 1984 года он совершил полет в космос на корабле "Союз Т-12".

Кроме того, Игорь Волк работал на орбитальной станции "Салют-7" — "Союз Т-11" — "Союз Т-12". Проходил специальную подготовку к полету на многоразовом космическом корабле "Буран", однако пилотируемый полет на этом аппарате так и не состоялся из-за закрытия программы после распада СССР, сообщают РИА Новости.

Теги: космонавтика

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