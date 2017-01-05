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В Тюменской ОКБ №1 внедрили новые технологии диагностики

08:12 05 января 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Современные методы лучевой аппаратной диагностики ежегодно помогают врачам Тюменской областной клинической больницы №1 своевременно выявлять заболевания у пациентов.

Парк диагностического оборудования больницы – один из самых больших в Уральском ФО. Тюменская ОКБ №1 располагает, в частности, компьютерным томографом последнего поколения. Таких аппаратов в России насчитывается только шесть.

В 2016 году 22 тыс. пациентов прошли магнитно-резонансную диагностику и более 20 тыс. обследованы с применением метода компьютерной томографии. Благодаря этому, в том числе и на ранних стадиях, у пациентов удалось выявить патологические изменения многих органов и структур организма, сообщает "AиФ".

"В прошедшем году мы применили ряд новых технологий в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Например, МСКТ перфузия миокарда, для оценки жизнеспособности сердечной мышцы. Это исследование с медикаментозной стресс-нагрузкой на 2-трубочном компьютерном томографе мы выполнили первыми в России. В практику онкоурологов внедрили МРТ предстательной железы на томографе 3Т, для точной диагностики рака простаты" - рассказала заведующая отделением лучевой диагностики ОКБ №1 Татьяна Малышева.

Соб. инф.

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