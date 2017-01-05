Тюменцы готовятся к WorldSkills Tyumen 2017

Фото ИА "Тюменская линия"

Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" 2017 (WorldSkills Russia) уже в четвертый раз пройдет в Тюменской области.

В соревнованиях, которые состоятся в феврале, примут участие студенты вузов и техникумов, а также молодые работники предприятий 16 -22 лет. В первом чемпионате, прошедшем в регионе в 2014 году, было всего шесть профессиональных компетенций. В 2015 году их стало уже 11, в 2016 году - 19, а в перечне регионального чемпионата 2017 года - 33 компетенции, 14 из них - новые.

Главный принцип отбора - востребованность компетенции на рынке труда и ее перспективность, поэтому в перечне есть ряд специальностей, относящихся к сферам строительства и ЖКХ: "Кирпичная кладка", "Электромонтаж", "Сантехника и отопление", сообщает "Комcoмольская правда".

Актуальны для региона профессии агропромышленного комплекса, поэтому на чемпионате 2017 года пройдут презентационные соревнования по сельскохозяйственным компетенциям: "Растениеводство", "Овощеводство", "Ветеринария", "Экология сельскохозяйственных предприятий". Расширен перечень компетенций ИТ-отрасли, сферы услуг, социальной сферы.

Соб. инф.