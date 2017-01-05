Тюменский район весело отпразднует Рождество

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Хореографический музыкальный спектакль "Бременские музыканты" увидят жители села Горьковка Тюменского района 5 января.

В канун Рождества массовые гуляния пройдут на стадионе пос. Боровский и в Салаирском муниципальном образовании. В этот же день в Муллашах все желающие смогут принять участия в рождественских колядках, а в с. Онохино – поучаствовать в рождественском квесте.

7 января, в пос. Богандинский пройдет праздник "Рождественская звезда", в Кулаково состоится концерт, а в селе Успенка – праздничная программа. В последний день длинных новогодних выходных всех жителей с. Перевалово ждут в Центре культуры и досуга на театрализованной сказке "Морозко".

"Праздничные мероприятия в Тюменском районе продуманы так, чтобы каникулы интересно и с пользой могли провести жители самых разных возрастов. Самое больше внимание уделяется семейному отдыху", - отметил начальник управления по культуре администрации Тюменского района Андрей Неугодников.

Соб. инф.