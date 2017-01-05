Тюменские медики развивают сервис для пациентов

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Проект "Сервис полного медицинского сопровождения" запустили в Тюменской областной клинической больнице №1 в 2016 году.

"Преимущества и удобство нового сервиса уже ценили более 30 человек. Наши пациенты в рамках сопровождения заботятся лишь об одном - о своем здоровье. Все остальное - это наша задача", - отметила персональный менеджер сервиса полного сопровождения Елена Кашкарева.

Специальное предложение предназначено для тюменцев и гостей города, желающих получить стационарное лечение или пройти диагностическое обследование в условиях повышенной комфортности и сохранить свое время. Все вопросы по согласованию госпитализации, оформлению необходимой документации берет на себя персональный менеджер, который сопровождает пациента на протяжении всего периода лечения в ОКБ №1.

В рамках нового сервиса по необходимости осуществляется трансфер пациента и сопровождающих лиц от железнодорожного вокзала или аэропорта Рощино и обратно транспортом учреждения, или предоставляется охраняемое парковочное место на территории больницы. Также предусмотрено размещение сопровождающих лиц в комнатах пребывания с питанием или без, сообщает "Mега".

Соб. инф.