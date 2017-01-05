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Тюменским школьникам нужно готовиться к ЕГЭ по-новому

11:19 05 января 2017 | mobile | | print версия для печати
минобрнауки.рф

Выпускники 11 классов должны до 1 февраля включительно определиться, ЕГЭ по каким предметам они будут сдавать. Об этом сообщил директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер.

В Тюменской области ЕГЭ будут сдавать около 8,5 тыс. человек. Досрочный период сдачи экзамена пройдет с 23 марта по 14 апреля, основной - с 29 мая по 1 июля. Глобальных изменений ЕГЭ в 2017 году не будет, но задания продолжают совершенствоваться.

Например, Рособрнадзор ведет работу по исключению тестовой части из контрольных измерительных материалов (КИМ) : задания с выбором ответов уйдут из работ по химии, физике и биологии. В итоге тестовая часть останется только в КИМах по иностранным языкам, сообщает "Вcлух.ру".

"С каждым годом КИМы становятся более качественными. С момента появления ЕГЭ только ленивый не говорил, что это исключительно тестовая работа. Нужно признать, что каждый год проведения экзаменов дает нам положительный опыт и происходят изменения к лучшему. В гуманитарных дисциплинах уже ушли от тестовой формы, поскольку важны суждения ребенка и умение выразить мысль. В нынешнем году дошли до предметов естественно-научного цикла. Теперь все КИМы по всем предметам будут состоять из двух частей: первая - прорешивание заданий, вторая - рассуждение, требующая развернутого ответа. Теперь у ребенка есть возможность продемонстрировать, насколько он образован, а не только предметно развит", - отметил Алексей Райдер.

По его словам, школьникам нужно готовиться к экзаменам по-новому. Вслед за иностранным языком устная часть должна появиться в ЕГЭ по русскому языку. "Говорение в русском языке будет пока только в режиме апробации. Не факт, что в Тюменской области этот эксперимент пройдет, но это не значит, что не нужно готовиться. Говорение вернется в нашу практику, пока неизвестно, когда именно, но готовиться к этому надо", - заверил глава департамента.

Соб. инф.

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