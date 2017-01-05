Вторую часть книги по сценарию фильма "Тобол" презентуют весной

Фото предоставила линейный продюсер фильма "Тобол" Анастасия Романова

Подготовка к съемкам многосерийного художественного фильма "Тобол" продолжается в Тюменской области. Весной писатель Алексей Иванов будет готов представить вторую часть своей книги, написанной по сценарию фильма.

В русской литературе "Тобол" - пожалуй, первый случай, когда книга выросла из сценария фильма, а не наоборот. "Роман-пеплум" - так охарактеризовал свою новую творческую работу автор. В энциклопедиях слово "пеплум" используется для обозначения жанра исторического кино, которое характеризуется масштабностью и многоплановостью изображаемых событий. Для такого термина в определении жанра нового произведения одного из интереснейших современных российских литераторов есть все основания.

Ареной действия "Тобола" стала огромная территория Тобольской губернии, которая в 18 веке простиралась от Уральского хребта до Аляски. Алексей Иванов уже представил на суд читателя первую часть своего романа "Тобол. Много званных". В начале декабря ее презентация прошла в Москве на Ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction и в книжных магазинах столицы. В начале 2017 года писатель обещает провести презентации новой книги в Тюмени и Тобольске. А со второй частью романа "Тобол. Мало избранных" читатели смогут ознакомиться весной 2017 года.

Соб. инф.