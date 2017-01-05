В Тюменской области подвели итоги Года кино

Фото ИА "Тюменская линия"

Пять кинофестивалей состоялись в Тюменской области в 2016 году в рамках Года отечественного кино.

Первый Всероссийский фестиваль документальной журналистики "Россия.doc. Кино. Тюмень-2016" организовала ГТРК "Регион-Тюмень. VII Международный фестиваль документального кино "КинЗА", рожденный в стенах Тюменского института культуры, вышел на площадки областного центра, напоминает "Тюменcкая область сегодня".

На III Международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс" поступило более 4 тыс. заявок из 31 страны мира. Совсем недавно в стенах Тюменского индустриального университета прошел II открытый фестиваль студенческого короткометражного кино "XXI век", а в Тюмени и Тобольске в рамках Фестиваля актуального научного кино бесплатно показали документальные фильмы о науке и технологиях.

Соб. инф.