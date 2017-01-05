Тюменский район отмечает Новый год спортивными турнирами

Фото СДЮСШОР №2

Праздник спортивного семейного отдыха "Году Новому улыбнись!" прошел в с. Каменка Тюменского района. В спортивном комплексе "Боровский" состоялись соревнования по настольному теннису. Рождественские турниры по шахматам и волейболу принимал физкультурно-оздоровительный центр поселка Винзили "Юность". В пос. Московском состоялись семейные старты "Папа, мама, я - спортивная семья".

Ембаево приглашает всех желающих 5 января на массовое гуляние "Здравствуй, Новый год!" и спортивные игры. 6 января на площади у Яровской школы начнутся Яровские Зимние Дворовые Игры и откроется Рождественский базар. В с. Созоново накануне Рождества отметят День здоровья, в рамках которого пройдут соревнованиями по лыжным гонкам и "Веселые старты". На лыжи встанут и жители Борков, а в Успенке можно будет поболеть за юных хоккеистов.

По словам начальника управления по спорту и молодежной политике администрации Тюменского района Андрея Кайзера, практически во всех муниципальных образованиях в праздничные дни, начиная с 1 января, для всех желающих работают катки.

Соб. инф.