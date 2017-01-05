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Центр "Вероника" не даст скучать маленьким тюменцам

17:42 05 января 2017 | mobile | | print версия для печати
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Зимний лагерь для тюменских ребят будет работать на базе детско-юношеского центра "Вероника" с 9 по 15 января 2017 года. Участников новогодней смены ждут веселые приключения, зимние забавы, конкурсы игры и мастер-классы.

"Ребята смогут испробовать все творческие направления, которые предлагает "Вероника", - отметила педагог дополнительного образования Наталья Завьялова. – Кто-то сможет создать оригинальный блестящий сувенир из пайеток, сшить мягкую игрушку, нарисовать шедевр, кто-то – попробует кружевоплетение на коклюшках, рисование или оригами. Но, самое главное, что дети будут заняты в те дни, когда родители уже выйдут на работу и не смогут уделять им должного внимания. Да и праздничное настроение мы гарантируем".

Работать лагерь будет с 8 часов 30 минут до 16 часов.

Соб. инф.

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