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Тюменские эксперты помогают выбрать детские санки

19:18 05 января 2017 | mobile | | print версия для печати
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Для детей разных возрастов выпускают различные санки. Об этом рассказал продавец-консультант одного из тюменских магазинов детских товаров Евгений Носов.

"Есть саночки для ребятишек, которые начали самостоятельно ходить, а, значит, выбрались из коляски. Такой транспорт оснащен ручкой, которая может менять положение в зависимости от встречного ветра, и укомплектован специальным матрасом, защитным прозрачным козырьком и теплым "карманом" для ног ребенка. Цены варьируются от 2 тысяч 500 рублей до 7-8 тысяч рублей", - рассказал Евгений Носов.

Для малышей от трех лет подходят металлические санки с сидением из деревянных поперечен, плоскими или трубчатыми полозьями, добавляет еще один продавец-консультант Александр Карпов.

Современные аналоги имеют подножку, чтобы ребенок мог сам забраться и выбраться, и приподнятое сиденье. Есть варианты для двоих детей, когда сидения "смотрят" друг на друга. Стоят одиночные образцы без ручки и подножки от 600 рублей, с ручкой и подножкой - 1 тыс. 200 рублей. За санки, оснащенные колесиками нужно отдать в два раза больше.

Примерно с шести лет ребятишек можно познакомить со снегокатом. Такие нужно заказывать в других городах или даже странах. Цена – от 1 тыс. 750 до 4 тыс. 300 рублей. Надувные санки для того же возраста – это "ватрушки" и тюбинги. В пределах населенного пункта их лучше не использовать, зато на ледовой горке они будут фаворитом. Точно так как же, как и пластиковая ледянка (покупайте только с ручками по бокам, чтоб не травмироваться во время скатывания).

Самые дорогие санки – деревянные, из бука и березы. Их делают на заказ и просят немало - от 10 тыс. рублей, сообщает "Mега".

Соб. инф.

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