В Югре полицейских подозревают в применении насилия к задержанным

t-l.ru

Трех сотрудников отдела МВД по городу Пыть-Ях подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ХМАО.

В отношении них возбуждено два уголовных дела, двое полицейских задержаны, решается вопрос об их заключении под стражу.

В ходе предварительного следствия установлено, что 22 декабря 2016 года оперативный дежурный, помощник оперативного дежурного дежурной части отдела МВД России по городу Пыть-Ях, а также и.о. начальника отдела уголовного розыска указанного отдела, находясь при исполнении своих должностных обязанностей в помещении дежурной части, применили в отношении административно-задержанного мужчины физическое насилие и спецсредства – наручники. В тот же день указанные сотрудники дежурной части при отсутствии законных оснований поместили другого мужчину в камеру для административно-задержанных лиц и также применили к нему наручники. Через некоторое время мужчина был отпущен домой, при этом полицейскими было решено не составлять протокол о совершении им административного правонарушения.

Ведется расследование. Следователи изъяли для изучения записи с камер видеонаблюдения, а также служебную и иную документацию.