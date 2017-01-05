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Тюменские следователи подарили воспитанникам Борковского детского дома праздник

16:35 05 января 2017 | mobile | | print версия для печати
tyumen.sledcom.ru

Борковский детский дом посетили сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области.

Коллектив СУ СК организовал для подшефных ребят представление – "Умные развлечения от Профессора Николя" с химическими опытами и научными экспериментами. Ребята узнали, горит ли пена, приготовили сугроб прямо в зале, понаблюдали за красивым движением цветных пузырьков, а также за извержением вулкана в действии.

Старший эксперт отдела криминалистики Светлана Якубовская и инспектор отдела по приему граждан и документационному обеспечению Людмила Котова активно участвовали в представлении. Руководитель отдела кадров Наталия Луканина пожелала детям и воспитателям крепкого здоровья, рождественского настроения и исполнения всех желаний, сообщают в пресс-службе ведомства.

Соб.инф.

Теги: следственный комитет , Борковский детский дом

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