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Радиационный фон возле четвертого блока ЧАЭС снизился после установки арки

17:10 05 января 2017 | mobile | | print версия для печати
chnpp.gov.ua

Радиационный фон возле четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) снизился более чем в два раза после его накрытия новой защитной аркой.

"Хотя до завершения строительства нового безопасного конфайнмента и введения систем в проектный режим остается еще год, надвижная арка уже повлияла на текущую безопасность объекта "Укрытие". После установки НБК в проектное положение, мощность дозы вокруг арки снизилась более чем в два раза. Это свидетельствует о повышении безопасности на площадке", — цитируют слова заместителя технического директора объекта "Укрытие" Сергея Кондратенко РИА Новости.

Согласно сообщению, надвижная арка позволила исключить попадание атмосферных осадков внутрь объекта "Укрытие", что ранее было основным фактором переноса радиоактивных веществ как внутри объекта, так и за его пределами. 

В конце ноября завершился процесс накрытия четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС новой защитной аркой. Она призвана заменить изношенный старый саркофаг, который был построен сразу после аварии на станции в 1986 году. Строительством новой арки занимался международный консорциум Novarka, образованный французскими компаниями. Оно финансировалось из специального международного донорского фонда "Укрытие" под управлением Европейского банка реконструкции и развития (ЕББР). Общая смета строительства составила около 1,5 миллиарда евро.

Теги: Украина , строительство , радиация , Чернобыль

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