Тюменские трудные подростки становятся волонтерами

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Тюменские волонтеры шефствуют над несовершеннолетними группы особого внимания в рамках пилотного проекта "Рука помощи", который реализует центр "Дзержинец".

Цель проекта - социальная адаптация несовершеннолетних, совершивших правонарушения и преступления через включение в работу волонтерского движения, сообщает "Комcoмольская правда". Добровольческие отряды привлекают подростков группы особого внимания к акциям "Ты не один", "Дети Дзержинца", "Сердце на ладони", "Бессмертный полк", подготовке спектаклей по проекту "Социодрама", организации похода на Южный Урал.

В течение двух с половиной лет на базе центра по развитию волонтерского движения "Дзержинец" волонтеры-наставники, педагоги-психологи в еженедельно проводят практические занятия с добровольцами по подготовке их к работе и общению с детьми и подростками группы особого внимания.

Соб. инф.