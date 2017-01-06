Тобольские хирурги-травматологи повышают квалификацию

www.fcn-tmn.ru

Хирурги-травматологи Тобольской областной больницы №3 имеют все возможности для повышения квалификации и профессионального роста. Об этом заявил в интервью обозревателю "Тюменской линии" заведующий травматологическим отделением больницы, кандидат медицинских наук Аслан Рустамов.

"За последние десять лет тюменское здравоохранение крепко встало на высокотехнологичные рельсы. Это в полной мере касается и Тобольска. В областные больницы мы направляем пациентов очень редко, даже со сложными патологиями справляемся на месте", - рассказал Аслан Рустамов.

По словам тобольского доктора, в последние годы травматологическое отделение Тобольской областной больницы №3 не испытывает острого дефицита кадров.

"Десять лет назад, когда я был назначен завотделением, у нас трудились три специалиста-травматолога, сегодня - десять. Но мы могли бы принять и обучить еще несколько врачей. Ведь чтобы стать настоящим хирургом, мало получить диплом медицинского вуза, для этого нужно учиться всю жизнь. Сегодня у молодых врачей есть все возможности для продолжения образования и повышения квалификации. В нашем травматологическом отделении за последние семь лет внедрено более 40 современных высокотехнологичных операций", - отметил Аслан Рустамов.

Слова благодарности в адрес Аслана Рустамова и других тюменских врачей, собравших наибольшее количество положительных отзывов тюменцев в рамках общественного проекта "Сила доверия", прозвучали в послании губернатора Тюменской области Владимира Якушева Тюменской областной думе.

Евгений Бабенко