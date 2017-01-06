Тюменцев ждет насыщенная рождественская программа

tumentoday.ru

Рождественские службы пройдут во всех тюменских храмах и церквях в ночь с 6 на 7 января. Главная служба начнется в полночь и продлится три часа. После этого по домам тюменцев развезут специальные автобусы.

В Тюменской филармонии в рождественские праздники посетителей порадует спектакль с 3-метровыми куклами-великанами. 9 января пройдет рождественский концерт, на котором прозвучат произведения митрополита Илариона (Алфева) в исполнении оркестра "Камерата Сибири" и хоровой капеллы, сообщает "Mега".

В Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева специальная экспозиция расскажет о рождественских поделках и сувенирах, здесь же будут представлены литературные произведения, посвященные светлому празднику. Тюменская областная детская научная библиотека им. К.Я. Лагунова подарит читателям литературные посиделки, театрализованные инсценировки, библио-квесты, викторины, творческие мастерские, мастер-классы и другие семейные мероприятия.

Соб. инф.