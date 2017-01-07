В Тюменской области приводят в порядок федеральные трассы

admtyumen.ru

Нормативное состояние федеральных дорог на территории Тюменской области улучшилось с 35% в 2012 году до 74%. В том числе, на 85% в нормативное состояние приведена автомобильная дорога Тюмень – Ханты-Мансийск. Такую информацию предоставило ФКУ "Уралуправтодор".

В 2016 году отремонтировано 177,9 км автомобильных дорог. Положительные результаты достигнуты в реконструкции и капитальном ремонте федеральных трасс. В прошедшем году введено два объекта реконструкции общей протяженностью 18,345 км и девять объектов капитального ремонта общей протяженностью почти 64 км.

На основании анализа аварийно-опасных участков реализован комплекс мер по ликвидации левых поворотов, установке барьерного ограждения, строительству надземных пешеходных переходов, устройству освещения и информационных щитов.

На автомобильной дороге Тюмень - Омск завершено строительство моста через р. Тобол в районе Ялуторовска. На автомобильной дороге Тюмень – Ханты-Мансийск на 123-м км построена первая очередь нового моста через Тобол и открыто движение по двум полосам движения. Позитивные сдвиги в состоянии федеральных автодорог ФКУ "Уралуправтодор" связывает, в том числе, и с софинансированием работ из бюджета Тюменской области.

Соб. инф.