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Искусственный корм для рыборазведения производят в Тюменской области

16:26 06 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Производство кормов для искусственного разведения рыбы налажено в Тюменской области. Об этом рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" президент ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области "Оцелот" Руслан Цицкиев.

"Основной корм для тилапии мы производим на нашей производственной площадке в Сладковском районе совместно с Абатским кормоцехом. В состав корма входит 98 ингредиентов, но основное сырье - местного производства. Корм экологически чистый, никакой химии не используем", - сообщил он.

По словам президента ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области "Оцелот", производство кормов для рыбы в России пока не особенно развито, поэтому запуск нового производства позволил снизить зависимость от импорта.

"Кроме того, благодаря поддержке правительства Тюменской области, в 2016 году мы ввели в эксплуатацию крупнейший в Уральском федеральном округе завод по переработке рыбы в Тюменском районе. Развиваем нашу производственную площадку в Сладковском районе - завершаем строительство цеха по выращиванию стерляди и реконструируем завод по производству тилапии. Наша цель - увеличить объемы производства, поскольку тилапия горячего копчения полюбилась потребителю и пользуется большим спросом", - сообщил Руслан Цицкиев.

Соб. инф.

Теги: инвестиции , Руслан Цицкиев , рыборазведение , Оцелот

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