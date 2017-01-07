Информацию о вакансиях тюменцы могут получать по электронной почте

trud.admtyumen.ru

Пользователи интерактивного портала службы занятости населения Тюменской области могут оформить подписку на информацию о вакансиях по интересующим их специальностям.

Подписавшись на рассылку в разделе "Личный кабинет", можно будет получать информацию о новых вакансиях на адрес электронной почты, указанный при регистрации, сообщает "Комcoмольская правда". В этом же разделе можно сформировать свое резюме, направить его в выбранный центр занятости населения и опубликовать на портале. Таким образом, информация о соискателе станет доступна всем работодателям области, зарегистрированным на портале.

Работодатели, принимающие участие в мероприятиях по временному трудоустройству граждан, теперь имеют возможность предоставлять через интерактивный портал табель учета рабочего времени.

Соб. инф.