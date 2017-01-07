Тюменские депутаты сотрудничают с бизнес-сообществом

admtyumen.ru

Взаимодействие Тюменской областной Думы с общественными организациями предпринимателей позволяет упрощать условия ведения бизнеса в регионе. Об этом рассказала председатель комитета областного законодательного собрания по экономической политике и природопользованию Инна Лосева.

"Например, один из новых областных законов инициировала уполномоченный по защите прав предпринимателей Лариса Невидайло, а его идею подал бизнесмен из Заводоуковска. Деловой человек высказал свою проблему, мы рассмотрели ее, а также вопросы, которые существуют у других предпринимателей, и они нашли решение в новом законе", - рассказала Инна Лосева.

Речь идет о законе "Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Тюменской области или в муниципальной собственности при реализации преимущественного права на приобретение такого имущества". Раньше можно было выкупить используемое (арендуемое) имущество максимум за пять лет. Сейчас этот срок увеличен до восьми лет.

"Для предпринимателей, которые будут выкупать имущество, это большая помощь. Инициатива бизнес-сообщества позволила существенно облегчить бремя обязательств тюменских предпринимателей", - подчеркнула председатель комитета Тюменской областной думы по экономической политике и природопользованию.

Соб. инф.