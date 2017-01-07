Социальные проекты тюменских НКО могут стать госзаказом

obruchev.mos.ru

Министерство финансов РФ планирует модернизировать сферу социальных услуг - к 2018 году, они, фактически, должны стать государственным заказом, исполнять который будут частные компании или НКО. Об этом сообщила исполнительный директор Благотворительного фонда развития города Тюмени Вера Барова.

"Таким образом, сфера социальных услуг может стать реальным сектором экономики. Процесс развивается так динамично, что, например, в Пермском крае все комплексные центры по обслуживанию на дому ликвидированы. И все эти услуги на конкурсной основе выставлены на свободный рынок. Плохо это или хорошо? Мне кажется, однозначного ответа пока ни у кого нет - ни у заказчика в лице государства, ни у исполнителей. Но обратного пути не будет. Те социальные обязанности, которые взяло на себя государство, в несколько раз превышают его возможности", - отметила Вера Барова.

При этом, как заявила председатель общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области Полина Жидецкая, некоммерческие организации должны показать, что они готовы взять на себя такую ответственность.

"Власти надо набраться решимости и начать передавать социальные услуги некоммерческим организациям, а НКО нужно показать, что они реально готовы взять на себя этот объем работы", - сказала Полина Жидецкая.

В Тюменской области насчитывается более 400 социально ориентированных НКО, сообщает "Вcлух.ру".

"Но говорить о том, что все они готовы быть поставщиками социальных услуг, преждевременно", - считает председатель общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области.

Соб. инф.