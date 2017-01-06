В Тюмени задержали интернет-мошенника

Фото пресс-службы УМВД России по Тюменской области

Подозреваемый в мошенничестве на интернет-продажах задержан в Тюмени. Все потерпевшие – жители различных регионов РФ, сообщает пресс-служба Управление МВД России по Тюменской области.

Подозреваемым в мошенничестве стал 28-летний тюменец. Мужчина размещал в Интернете объявления о продаже автозапчастей. Потерпевшие, желая сделать покупку, переводили денежные средства на карту злоумышленника, после чего он исчезал.

Задержанный был убедителен при общении с потенциальным покупателем, отправлял фотографии несуществующего товара, а также копии документов, удостоверяющих личность на чужие имена и фамилии.

В настоящее время полицейскими установлено три факта преступной деятельности мужчины. Общая сумма похищенных денежных средств составила 74 тыс. рублей.

Сотрудники полиции возбудили уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.