Три ДТП произошло на магистралях Тюменской области в минувшие сутки

Фото ГИБДД Тюменской области

Три ДТП произошло на дорогах Тюмени 5 января с 14 до 17 часов. Травмированы четыре человека, сообщает Гоавтоинспекция.

На ул. Герцена, 84/2 столкнулись "Хонда CRV" и "Мерседес". Водитель японского внедорожника проигнорировал "помеху справа" при развороте, не пропустив встречный автомобиль. Пассажиры "Мерседеса" - женщины 47 лет и 71 лет - получили ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга.

На ул. Широтной, 80 "Хонда Цивик" сбила 47-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Пострадавшая отделалась ушибом колена.

В районе ул. Трактовой, 15а произошло столкнулись "Киа Сид" и "Рено Логан". Причиной происшествия послужило несоблюдение безопасной дистанции движения. В ДТП пострадал 69-летний водитель "Рено", у мужчины ушиб шейного отдела позвоночника.