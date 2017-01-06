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Сотрудники МЧС возобновили обогрев автолюбителей на дорогах области

14:11 06 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы главного управления МЧС России по Тюменской области

14 водителям и пассажирам из пяти автомобилей помогли сотрудники пунктов обогрева подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области в минувшие сутки, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Тюменской области. 

В полдень 5 января в затруднительном положении оказались водитель и пассажир автомобиля "Мицубиси" возле деревни Канаш Нижнетавдинского района. Сотрудники МЧС помогли отремонтировать топливную систему автомобиля.

В полночь на 126-м км трассы Ярково - Ялуторовск пожарные 146-й ПСЧ оказали помощь водителю и пассажирам сломавшейся "Дэу Нексии" из Челябинска. Трех человек доставили для размещения в местную гостиницу.

Такая же помощь потребовалось водителю большегрузного "МАЗа" из Башкирии. Мужчина в час ночи остался на зимней дороге наедине со сломавшейся машиной: уватские пожарные доставили его в поселковую гостиницу.

Через три часа на 14-м километре объездной дороги Тюмени сотрудники МЧС провели заряд аккумуляторной батареи автомобиля "Скания" из Татарстана.

Утром 6 января пожарные выезжали на 455-й километр трассы Тюмень - Ханты-Мансийск (Уватский район) для оказания помощи водителю и шести пассажирам автомобиля "ГАЗель" (ХМАО). Все они размещены в местной гостинице. 

С начала сезона пункты обогрева 131 раз выставлялись на федеральных дорогах Тюменской области, оказана помощь водителям и пассажирам 255 транспортных средств (385 человек).

Сотрудники МЧС напоминают, что передвижные пункты обогрева предназначены для оказания помощи участникам дорожного движения при низких температурных условиях и по первому звонку выезжают на помощь автомобилистам.

В экстренных случаях пожарных и спасателей можно вызвать по телефону 01, для абонентов сотовой связи – 101 или 112.

Теги: пункты обогрева , мобильные пункты обогрева , МЧС , морозы , заморозки

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