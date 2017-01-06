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На открытии торгов на Московской бирже рубль растет

13:48 06 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Рубль растет по результатам открытия торгов на Московской бирже 6 января. По состоянию на 10 часов по московскому времени курс доллара упал на 16 копеек и составил 59 рублей 29 копеек, курс евро снизился на 13 копеек до 62 рублей 81 копеек, сообщает Газета.Ru.

"Интерфакс" дополняет, что рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне относительно высоких мировых цен на нефть. 

По мнению экспертов, рост валютного курса рубля к доллару и евро в начале торгов 6 января связан со стабильно высокими мировыми ценами на нефть, несмотря на их утреннее небольшое снижение после подъема накануне на данных о снижении запасов в США, а также информации о сокращении добычи Саудовской Аравией.

Данные Минэнерго США, опубликованные накануне, указали на сокращение запасов нефти за прошедшую неделю на 7 млн 100 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные WSJ, в среднем прогнозировали уменьшение добычи лишь на 2 млн баррелей. Запасы бензина увеличились за неделю на 8 млн 300 тыс. баррелей, дистиллятов - на 10 млн 100 тыс. баррелей.

Саудовская Аравия сократила добычу нефти не менее чем на 486 тыс. баррелей в сутки (б/с) с октября 2016 года. Производство нефти Саудовской Аравией сократилось примерно до 10 млн 58 тыс. б/с, что соответствует уровню, согласованному в рамках ОПЕК. 

Теги: евро , доллар , валюта , нефть , рубль

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