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Российские гостиницы получили "звезды"

15:27 06 января 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Минкультуры

Закон о квалификации гостиниц, имеющих отношение к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года, вступил в силу 1 января 2017 года, сообщает "Российская газета".

"Звезды" должны были получить отели 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Волгоград, Калининград, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург.

По оценкам экспертов, больше всего аттестованных гостиниц в Москве, Сочи и Казани. Эти три города, а также Санкт-Петербург, будут в наступившем году принимать Кубок Конфедераций. В Северной столице пока есть еще отели, не получившие лицензии.

"В остальных регионах ситуация разная, - сообщает "Российская газета" со ссылкой на вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Вадима Прасова. - Сложно сказать, почему некоторые отельеры не форсируют события, тем более что ничего глобально сложного в этом нет".

Процедура классификации не занимает много времени и стоит от 40 до 60 тыс. рублей, в зависимости от номерного фонда и уровня гостиницы. Кстати, изначально в законе был прописан срок 1 июля 2016 года, но его перенесли на полгода, чтобы все успели.

По мнению экспертов, от нового закона потребитель только выиграет. Классификация - это хороший способ оптимизировать цены.

Теги: отель

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