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В Ярково появилась снежная инсталляция патрульного автомобиля ДПС

15:51 06 января 2017 | mobile | | print версия для печати
72.мвд.рф

Инсталляцию патрульного автомобиля ДПС из снега создали полицейские в селе Ярково Тюменской области, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Тюменской области. 

Проезжая мимо, снежного патруля, водители машинально снижают скорость и пристегивают ремни безопасности.

На фоне привычных снеговиков и сказочных персонажей, инсталляция стала одной из самых популярных у местных жителей. Фотография снежного патрульного автомобиля появилась в социальных сетях и собрала много положительных откликов пользователей сети Интернет.

Сельская молодежь делает у снежного автомобиля ДПС "безопасные селфи", размещает их в социальных сетях и призывает в новом году всегда соблюдать правила дорожной безопасности.

Автоинспекторы не ожидали столь бурного общественного резонанса и всерьез задумались о создании новых композиций на темы дорожной безопасности. Они планируют привлечь к участию в создании снежных скульптур ярковских школьников.

Теги: ГИБДД , Госавтоинспекция , дорожное движение , инспекторы ДПС , ДПС

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