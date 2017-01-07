Тепло на Холодильной в Тюмени дадут утром 7 января

t-l.ru

Ремонт поврежденного участка теплотрассы на ул. Холодильной в Тюмени продлится до 7 часов 7 января. Об этом сообщили в Уральской теплосетевой компании. Восстановить параметры теплоснабжения в домах тюменцев планируется 7 января в первой половине дня.

6 января диспетчерской службой Тюменских тепловых сетей было зафиксировано повреждение на теплосети. Поврежденной участок теплотрассы на перекрестке Холодильная - Котовского удалось локализовать и завершить его ремонт к 17 часам 6 января. После заполнения тепломагистрали и ее вывода в рабочий режим по причине резких температурных перепадов возникло повторное повреждение изношенной трубы. Для проведения ремонта ограничено теплоснабжение потребителей в контуре улиц Холодильная – Котовского.

АО "УТСК" держит ситуацию под контролем, осуществляет тесное взаимодействие с администраций города и управляющим компаниями. Сотрудники тепловой инспекции регулярно обследуют состояние внутридомовых коммуникаций. Компания приносит извинения за сложившуюся ситуацию и заверяет в том, что делает все необходимое для скорейшего восстановления режима теплоснабжения.

Евгений Бабенко