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Тюменские дачники начинают выбирать саженцы и семена

11:34 07 января 2017 | mobile | | print версия для печати
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Главное правило тюменского дачника - посадочный материал надо приобретать в специализированных питомниках, а не на обочинах дорог.

Обязательно нужно спрашивать при покупке саженцев документы об их качестве: сертификат сортовой идентификации или его копию, удостоверения о качестве на посадочный материал. В них зафиксированы наиболее важные показатели: сортовая чистота, размеры надземной части корневой системы. Документы выдаются, как правило, на сорта, адаптированные к нашей зоне.

В питомниках практически весь посадочный материал выращивается с закрытой корневой системой в контейнерах, а это значит, что высаживать его можно не только весной и осенью, но и летом, внушает "Комcoмoльская правда".

Семена, реализуемые оптовыми партиями для розничной торговли, сопровождаются свидетельством. В свидетельстве обязательно указывается срок реализации семян, в течение которого лаборатория, выдавшая документ, гарантирует всхожесть данной партии семян при соблюдении продавцом оптимальных условий хранения и транспортировки.

"На этикетке или упаковке семян должны быть указаны: наименование, адрес, телефон организации продавца, название культуры, номер партии, масса или количество штук в упаковке, срок реализации", - отметила государственный инспектор отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО Татьяна Арчакова.

При возникновении сомнений в качестве семян можно обратиться с письменной жалобой в управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО по адресу: г. Тюмень, ул. Льва Толстого, 35 или позвонить на телефон горячей линии 8(3452) 22-14-41.

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