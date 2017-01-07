Две тысячи тонн тюменской картошки уедут в Узбекистан
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Первую партию продовольственного картофеля за пределы страны отгрузили в агрофирме КРиММ Упоровского района Тюменской области. Тюменскую картошку будут встречать в Узбекистане, сообщил генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов.
"Мы уже были готовы к такому развитию событий, к международным поставкам. Контракт заключен на поставку двух тысяч тонн картофеля. Если мы останемся довольны сотрудничеством, то оно продолжится", - сказал генеральный директор агрофирмы.
Сейчас агрофирма имеет прекрасные условия для хранения овощей, а собранный урожай картофеля в размере 82 тыс. тонн позволяет строить смелые планы на будущее.
"Узбекистан – это первый наш подобный опыт, но хочу верить, не последний. Считаю абсолютно правильной политику областных властей по стимулированию выхода наших товаропроизводителей на внешние рынки", - подчеркнул Геннадий Рязанов.
Соб. инф.