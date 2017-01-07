Лучших работодателей определят в Тюменской области

trud.admtyumen.ru

Пятьдесят тюменских предприятий, учреждений и организаций подали заявки на конкурс "Лучший работодатель", который проводится департаментом труда и занятости населения Тюменской области с 1 августа 2016 года по 30 апреля 2017 года по итогам 2016 года.

Состязания пройдут по номинациям "Участие в мероприятиях активной политики занятости населения", "Сотрудничество работодателей с органами службы занятости населения", "Содействие занятости граждан, имеющих инвалидность", "Содействие занятости молодежи". Работодатель может заявиться на участие как в одной, так и в нескольких номинациях.

В каждой номинации будут определены победитель и два лауреата. Для участия в конкурсе необходимо не позднее 20 января 2017 года предоставить в центр занятости заявку на участие в конкурсе и анкету участника по установленной комиссией форме. Работодателем может быть предоставлена и другая информация, позволяющая оценить эффективность деятельности по заявленной номинации, включая фото- и видеоматериалы.

Соб. инф.