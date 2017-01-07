Тюменские рыбоводы будут выращивать стерлядь

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Монтаж рыбоводного комплекса для выращивания стерляди и других пород осетровых и сиговых рыб продолжает в Сладковском районе Тюменской области ассоциация производственно-торговых предприятий "Оцелот".

Рыбоводный комплекс создается в содружестве с проектной группой акваинженеров из Германии. Первая очередь рассчитана на производительность от 1,8 до 2 млн экземпляров молоди обской стерляди. На первом этапе продукция будет выпускаться один раз в год, а после создания собственного маточного стада - трижды в год. Для России это будет первое рыбоводное предприятие с таким назначением, техническим вооружением и производительностью.

Новое производство рассчитано на разведение ценных видов рыб, необходимых для пополнения естественных популяций Обь-Иртышского бассейна. Завоз начальной партии ремонтно-маточного стада стерляди планируется на февраль-март 2017 года, а первая икра осетровых поступит в мае.

Соб. инф.