Тюменское сельхозпредприятие развивает овцеводство

www.vancats.ru

Двадцать овец маточного поголовья эдильбаевской породы приобрело сельхозпредприятие "Дружба-Нива" Заводоуковского городского округа Тюменской области. Об этом рассказал руководитель хозяйства Иван Шишканов.

"Идет подготовка специалистов по уходу за стадом. Уже готово помещение для содержания тысячи голов овец. А на корм стаду хорошо подойдет некондиционный картофель остающийся после уборки урожая. Таким образом возникает безотходное производство", - рассказал он.

Недавно в хозяйстве запущена моечная линия картофеля мощностью 5 тонн в час. Идут испытания затарочная линия семян зерновых. В начале декабря "Дружба-Нива" уже отгрузила покупателям первые 500 т семян, сообщает "Тюменcкая область сегодня".

Для подготовки к новому аграрному сезону предприятие уже закупило 800 т сложных минеральных удобрений и 1,5 тыс. т селитры. Заключены договоры на приобретение химических средств защиты. Идет текущий ремонт сельскохозяйственной техники. На январь и февраль 2017 года запланировано приобретение новых сельхозмашин.

Соб. инф.