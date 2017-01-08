Тюменским школьникам рассказали о самых востребованных профессиях

Фото ИА "Тюменская линия"

О пятидесяти самых востребованных профессиях рассказали школьникам студенты и преподаватели межрегионального центра компетенций в области искусства, дизайна и сферы услуг на базе Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса.

Школьники узнали о возможностях профессионального роста, перспективах участия в конкурсах профмастерства, международном движении WorldSkills и, в частности, о предстоящем мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам "WorldSkills" 2019 года в Казани.

Студент МЦК Дмитрий Романцов рассказал учащимся о своем непосредственном участии в чемпионате WorldSkills в компетенци "Кондитерское дело". Большой интерес у ребят вызвали мастер-классы "Украшение торта цветами по английской технике", "Геометрия в крое", "Декорирование одежды галстуком" и интерактивная игра "Логистическая площадка".

Соб. инф.