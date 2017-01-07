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Исчезающих снежных барсов начнут разводить в Татарстане

15:40 07 января 2017 | mobile | | print версия для печати
redbook24.ru

Межрегиональный центр реинтродукции, реабилитации, разведения и охраны краснокнижного снежного барса откроется в Татарстане в наступившем году, сообщает ИА "Интерфакс".

"Основные работы по созданию центра планируют завершить в 2017 году", - сообщила руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Татарстана Айгуль Амирова.

По ее словам, центр разместится на базе охотничьего хозяйства "Свияжск" в Зеленодольском районе республики.

"Снежный барс, или ирбис - крупная кошка, которая обитает в суровых условиях высокогорий. У нас, в Зеленодольском районе, они будут жить до восьми месяцев. Для их жизни будут созданы все условия, в частности, появится скалистая местность, чтобы приблизить среду обитания ирбисов к естественным", - добавила она.

По словам Амировой, сейчас специалисты из Татарстана изучают опыт коллег из Центра восстановления леопарда на Кавказе в Сочинском национальном парке.

Снежный барс в России - такой же редкий зверь, как амурский тигр или дальневосточный леопард.

В 2014 году для спасения краснокнижного животного правительством России была принята стратегия сохранения снежного барса в РФ с целью сохранения популяции не менее 150 особей. Кроме центра разведения ирбисов, планируется открыть центр реабилитации и реинтродукции снежного барса на базе Саяно-Шушенского заповедника, где будут выращивать котят-сирот снежного барса, вынужденно изъятых из природы, и тех, что родились в Татарстане.

Барс занимает центральное место на гербе Татарстана. На нем изображен крылатый белый барс - покровитель жителей республики.

Теги: Татарстан , Красная книга

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