Около тысячи жителей Королева остались без тепла в сильный мороз

РИА Новости

Около тысячи человек в подмосковном Королеве остались без тепла из-за аварии; теплоснабжение планируется восстановить в ближайшие несколько часов, сообщает РИА Новости.

"Шестнадцать домов, около тысячи человек без тепла. Произошла утечка на теплотрассе… Ситуация находится на контроле министерства ЖКХ, в ближайшие несколько часов подачу тепла планируется возобновить в полном объеме", — отметил пресс-секретарь министерства ЖКХ области Вадим Кудасов.

Он также сообщил, что на месте аварии работает областная аварийно-восстановительная служба.

По данным центра "Фобос", прошлая ночь в столичном регионе стала одной из самых холодных: в некоторых районах Московской области температура опустилась ниже отметки в минус 33 градуса. Согласно данным сервиса "Яндекс. Погода", температура воздуха в Королеве сейчас достигает — 28 градусов.