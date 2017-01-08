Китай построит в Тибете телескопы для обнаружения гравитационных волн

vk.me

Китай планирует разместить в Тибетском автономном районе телескопы с целью изучения гравитационных волн.

Как передает агентство Синьхуа со ссылкой на старшего научного сотрудника Национальной астрономической обсерватории Китая (NAOC) при Китайской академии наук Яо Юнцяна, строительство первого телескопа под названием Ngari-1 было начато в 30 километрах к югу от поселка Шицюаньхэ округа Нгари. Всего проект включает две фазы.

Как уточнил Яо Юнцян, телескоп будет расположен на высоте 5250 метров над уровнем моря. После ввода в эксплуатацию, который запланирован на 2021 год, телескоп будет вести наблюдение и собирать точные данные о гравитационных волнах в Северном полушарии.

Также китайские ученые планируют в будущем создать серию телескопов Ngari-2 в рамках второй фазы реализации проекта. Эти телескопы будут расположены на высоте 6 километров над уровнем моря. Однако дата их сооружения не сообщается. Бюджет всего проекта оценивается в 18,8 млн. долларов США.

В конце февраля 2016 года сообщалось, что Китай намерен привлекать специалистов для изучения гравитационных волн, предлагая годовую зарплату в размере около 153 тыс. долларов США.

Об одном из главных событий в истории науки — обнаружении гравитационных волн через 100 лет после того, как их существование было предсказано создателем теории относительности Альбертом Эйнштейном, — объявила ранее группа американских ученых в Вашингтоне.

Волны были зафиксированы 14 сентября 2015 года детекторами гравитационной обсерватории LIGO в штатах Луизиана и Вашингтон, сообщает РИА Новости.