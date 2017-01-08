up

8.01.2017 воскресенье

EUR 63.8111

USD 60.6569

В Тюмени -23..-25 С 3 м/с
ветер северо-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Китай построит в Тибете телескопы для обнаружения гравитационных волн

17:10 07 января 2017 | mobile | | print версия для печати
vk.me

Китай планирует разместить в Тибетском автономном районе телескопы с целью изучения гравитационных волн.

Как передает агентство Синьхуа со ссылкой на старшего научного сотрудника Национальной астрономической обсерватории Китая (NAOC) при Китайской академии наук Яо Юнцяна, строительство первого телескопа под названием Ngari-1 было начато в 30 километрах к югу от поселка Шицюаньхэ округа Нгари. Всего проект включает две фазы. 

Как уточнил Яо Юнцян, телескоп будет расположен на высоте 5250 метров над уровнем моря. После ввода в эксплуатацию, который запланирован на 2021 год, телескоп будет вести наблюдение и собирать точные данные о гравитационных волнах в Северном полушарии.

Также китайские ученые планируют в будущем создать серию телескопов Ngari-2 в рамках второй фазы реализации проекта. Эти телескопы будут расположены на высоте 6 километров над уровнем моря. Однако дата их сооружения не сообщается. Бюджет всего проекта оценивается в 18,8 млн. долларов США.

В конце февраля 2016 года сообщалось, что Китай намерен привлекать специалистов для изучения гравитационных волн, предлагая годовую зарплату в размере около 153 тыс. долларов США.

Об одном из главных событий в истории науки — обнаружении гравитационных волн через 100 лет после того, как их существование было предсказано создателем теории относительности Альбертом Эйнштейном, — объявила ранее группа американских ученых в Вашингтоне.

Волны были зафиксированы 14 сентября 2015 года детекторами гравитационной обсерватории LIGO в штатах Луизиана и Вашингтон, сообщает РИА Новости.

Теги: Китай , наука

Последние новости

19:01 Строительство велодорожек в Тюмени будет продолжаться
18:57 Тюменским школьникам рассказали о самых востребованных профессиях
17:59 Тюменское сельхозпредприятие развивает овцеводство
17:10 Китай построит в Тибете телескопы для обнаружения гравитационных волн
16:32 Тюменские рыбоводы будут выращивать стерлядь
16:25 Около тысячи жителей Королева остались без тепла в сильный мороз
15:57 Тюменских молодежных лидеров привлекают творчество и спорт
15:40 Исчезающих снежных барсов начнут разводить в Татарстане
15:19 Тюменские полицейские продолжают нести службу в усиленном режиме
15:18 В Тюменской области растет производство козьего молока
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поздравил тюменцев с Рождеством

Новогоднее поздравление губернатора Тюменской области Владимира Якушева

Зону экономического развития создадут в индустриальном парке "Богандинский"

Политика

Сергей Корепанов: рост экономики и выполнение социальных обязательств - главные задачи в 2017 году

"Единая Россия" и "Защита Отечества" подписали соглашение о сотрудничестве

Владимир Путин подписал законопроект о детском отдыхе

Экономика

"Роснефтегаз" завершил процедуры по сделке с фондом Катара и Glencore

Россия обновила рекорд по добыче нефти в 2016 году

Россия вошла в список стран, наиболее привлекательных для инвестиций

Общество

Строительство велодорожек в Тюмени будет продолжаться

Тюменским школьникам рассказали о самых востребованных профессиях

Тюменское сельхозпредприятие развивает овцеводство

Спорт

Тюменские юниоры выступят на чемпионате УрФО по спортивной гимнастике

Тюменцам предлагают отметить Рождество на лыжне

Тюмень примет Всероссийские "Старты мечты"

Происшествия

Около тысячи жителей Королева остались без тепла в сильный мороз

В Таиланде 12 человек погибли в результате наводнения на юге страны

У берегов Канады произошло сильное землетрясение
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+