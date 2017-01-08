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Тобольский центр для несовершеннолетних привлекает волонтеров

13:38 08 января 2017 | mobile | | print версия для печати
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В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Тобольска активно привлекают для работы работы с детьми и семьями волонтеров.

В качестве добровольцев выступают студенты Тобольского медицинского колледжа им. В. Солдатова, участники ветеранской организации города, индивидуальные предприниматели. Волонтеры подключаются практически к каждой значимой акции и программе центра.

В 2016 году центр принял участие в реализации мероприятий проекта "В защиту материнства и детства!", региональной программы "Твой выбор", получивших грантовую поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Общее число детей и взрослых, специалистов, вовлеченных в проект, составило 1 тыс. 418 человек.

За год ребятам, освобождающимся из воспитательных колоний, вручен 21 социальный рюкзак. Организована семейная театрализованная площадка "Селфи", через которую прошли 20 несовершеннолетних и 6 взрослых.

В летнем оздоровительном лагеря "Росиночка" волонтеры и сотрудники центра помогали организовать для детей из отделения социальной реабилитации интересные встречи и занятия.

Соб. инф.

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