Тюменские спасатели предупредили о рисках во время зимних забав

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Катание с горок на "ватрушках" и санках-ледянках может быть опасным. Сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области рекомендуют тюменцам и жителям области соблюдать ряд правил, которые приведены на официальном сайте ведомства.

Не следует перегружать "ватрушку" - опасно садиться на нее нескольким людям одновременно, есть риск вылететь из нее. Нельзя прикреплять "ватрушки" друг к другу паровозиком – они могут перевернуться.

Прежде чем начать спуск по трассе, осмотрите ее: на ней не должно быть ям, бугров, торчащих кустов, камней. Они могут серьезно повредить "ватрушку", проколов или разрезав ее. Проверьте, есть ли внизу склона место для торможения. Перед началом спуска убедитесь, что перед вами нет никого из катающихся, особенно детей. Пребывание на трассе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения категорически запрещается.

Соб. инф.