Инспекторы ГИМС рассказали тюменцам о безопасности на льду

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Разъяснительную работу о правилах поведения на льду и зимних водоемах провели инспекторы ГИМС с участниками и гостями чемпионата по фигурному вождению автомобилей "Зимний спринт".

Очередной этап соревнований прошел на озере Алебашево.

"Такая работа проводится регулярно, для патрулирований, в том числе, используется судно на воздушной подушке и снегоходы. Аналогичные мероприятия проведены и запланированы в местах массового выхода на лед в Ишимском, Тобольском и Уватском районах. Инспекторам ГИМС известны наиболее излюбленные места скопления рыбаков, любителей активного зимнего отдыха", - пояснил начальник Центра ГИМС ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Каплин.

В ходе профилактических мероприятий инспекторы ГИМС вручают землякам памятки и брошюры, рассказывают об опасных местах на водоемах, инструктируют о том, что нужно делать, если человек провалился под лед, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Соб.инф.