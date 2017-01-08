Тюменцы проводят зимние каникулы в новых парках и скверах

Фото ИА "Тюменская линия"

Пять современных зон отдыха с детскими и спортивными площадками, пешеходными дорожками и освещением появились в Тюмени в 2016 году, сообщает пресс-служба городской администрации.

Завершен первый этап благоустройства знакового для города Тюмени объекта - лесопарка "Гилевская роща", площадь которого составляет 79 га. Работы начались в декабре 2015 года.

На территории созданы все условия для занятий спортом – обустроены велосипедные и пешеходные дорожки, оборудованы теннисный корт, волейбольная площадка, футбольное поле, хоккейный корт, а также детские площадки. Территория лесопарка оборудована системой освещения и видеонаблюдения, удобными парковками для автотранспорта, стационарными туалетами.

Разработка и реализация проекта благоустройства "Гилевской рощи" проходили под постоянным контролем общественности.

Соб. инф.