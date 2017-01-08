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Тюменка незаконно зарегистрировала на своей даче тридцать иностранцев

15:18 08 января 2017 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru

Факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан выявил участковый уполномоченный отдела полиции №6 УМВД России по Тюмени в ходе проверки жилого сектора.

Полицейский установил, что нигде официально не трудоустроенная жительница областного центра 1984 года рождения за денежное вознаграждение в размере 500 рублей с января по май 2016 года незаконно зарегистрировала в своем доме, расположенном в СНТ "Степное", 30 иностранных граждан, уроженцев одного из государств СНГ, заведомо зная, что проживать они там не будут.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Расследование продолжается, сообщают в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Соб.инф.

Теги: мигранты , регистрация , УМВД России по Тюменской области

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