Фильмы фестиваля ФАНК можно посмотреть в Тобольске

фото Тобольской промплощадки

Кинозона будет работать в Тобольском индустриальном институте в течение 2017 года. Здесь тоболяки и гости города смогут бесплатно посмотреть фильмы фестиваля актуального научного кино "ФАНК".

Зона оснащена мультимедийным оборудованием и мягкими сидениями для круглосуточного просмотра картин на языке оригинала с субтитрами. К просмотру предложат пять фильмов.

"За гранью дисциплин" - совместная работа британца Пола Магуайера и россиянина Александра Каганского рассказывает о проекте группы ученых из Эдинбургского университета. Химики, нейробиологи, физики и множество других специалистов работают над слиянием нескольких наук в одну с целью приумножить знания и открыть новые грани науки через обмен исследовательским опытом и объединение усилий специалистов из разных областей.

"Бомба, потрясшая мир" - эта картина польского режиссера Кароля Ялотовски стала хитом "ФАНКа". Фильм рассказывает о создании ядерной бомбы от лица одного из создателей. Рассказчиком стал Рой Глаубер - один из самых молодых участников "Манхэттенского проекта", посвященного созданию ядерной бомбы, лауреат Нобелевской премии по физике 2005-го года. Ученый участвовал в первых испытаниях атомного оружия. Он делится воспоминаниями и рассказывает о своём участии в проекте.

"Терра" - сага об истории происхождения различных видов жизни на Земле, которую широкой публике представили документалисты из Франции Ян Артрюс Бертран и Мишель Питио. "Тайный мир веществ" - фильм об истории развитии материалов, от самого раннего инструмента, сделанного из камня, до замены органов электронными и механическими устройствами.

"Новосибирские острова" - отечественная кинолента о двух десятках островов Новосибирского архипелага, недра которых хранят артефакты древних эпох. В основу легла научно-исследовательская экспедиция, организованная Русским географическим обществом.

Соб. инф.