Тюменец превратил свою квартиру в наркопритон

Фото: Прокуратура Тюменской области

Наркопритон ликвидировали в Тюмени.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области установили, что ранее не судимый нигде официально не трудоустроенный житель областного центра 1978 года рождения неоднократно предоставлял свою жилплощадь, расположенную в одном из домов по улице Комиссаржевской, для употребления запрещенных веществ.

В квартире стражи правопорядка обнаружили различные приспособления для употребления наркотиков, одноразовые шприцы, упаковочный материал и следы наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ "Организация либо содержание притонов". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщают в пресс-службе ведомства.

Полицейские напоминают: любую информацию о потреблении наркотиков, их хранении в квартирах, транспортных средствах, незаконной продаже и рекламе наркотических средств можно сообщить по телефонам: 02 или 291-600, телефон доверия 799-855.

Соб.инф.