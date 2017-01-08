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Тюменские моржи готовятся к крещенским купаниям

18:11 08 января 2017 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru

Тюменские моржи из центра закаливания и зимнего плавания "АквАйСпорт-Тюмень" начали подготовку к крещенским купаниям на озере Чемпионов. Об этом рассказала председатель центра Татьяна Редькина.

"Сначала мы изо льда делаем подобие православного храма с колокольчиком, затем оборудуем две купели со сходами в воду. Купели проверяют специалисты МЧС и выдают допуск. 18 января на озеро приезжает батюшка и освящает воду. И с 12 часов уже можно окунаться", - рассказала она.

На территории центра закаливания есть баня, и желающие могут согреться в ней после купаний. А в этом году на Крещение моржи планируют установить большие бочки с теплой водой. Для удобства верующих оборудуются теплые женские и мужские раздевалки.

Во время проведения крещенских купаний у проруби круглосуточно дежурят члены клуба моржей. Сменяя друг друга, они помогают верующим спускаться по сходам в воду и подниматься из нее. Пик желающих окунуться приходится на ночь с 18 на 19 января, сообщает "Вcлух.ру". За два дня крещенских купаний к моржам приезжает более 5 тыс. человек.

"Крещенские купания на озере Чемпионов абсолютно бесплатные", - подчеркнула Татьяна Редькина. Она напомнила, что окунуться в купели можно до полуночи 19 января.

Соб. инф.

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