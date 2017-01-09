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Как правильно отогревать автомобиль в морозы

09:00 09 января 2017 | mobile | | print версия для печати
72.mchs.gov.ru

Установка системы автозапуска или котла обогрева может привести к возгоранию автомобиля, предупреждает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Работы по установке дополнительного оборудования в транспортные средства должны выполнять специалисты. Неправильный монтаж может привести к короткому замыканию. Самым опасным, по мнению спасателей, является отогревание двигателя паяльной лампой.  

"Запах в салоне жженой проводки, горелой пластмассы, появление дыма из-под капота — все факторы предшествуют загоранию и пожару. При тушении пролитого под машиной топлива воспользуйтесь огнетушителем, подавая огнетушащее вещество в направлении от края к центру очага. При тушении возгорания под капотом постепенно и осторожно откройте его — желательно сбоку палкой или монтировкой, так как при этом возможен выброс пламени. Направляйте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного горения или накройте пламя брезентом. При невозможности быстро ликвидировать возгорание отойдите от машины на безопасное расстояние, так как может взорваться топливный бак", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Радиус опасной зоны составляет 10 метров. Как показывает статистика, основными причинами пожаров в автомобилях является несоблюдение правил пожарной безопасности при технической эксплуатации, несвоевременное техобслуживание.

Соб. инф.

Теги: ГУ МЧС России по Тюменской области , пожарная безопасность , пожар

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