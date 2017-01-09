Утверждена форма входного билета на матчи ЧМ по футболу 2018 года

fifa.com

Личные данные - имя и фамилия - будут указываться на билетах болельщиков, которые планируют посетить матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о "Об утверждении формы входного билета". Документ размещен на официальном сайте федерального органа власти.

На лицевой стороне билета будет размещена информация о матче: номер матча, команды-участницы матча, дата и время начала матча, наименование и адрес стадиона, город. Здесь же будут данные о зрителе: идентификационная информация, категория и стоимость билета, при необходимости будет знак доступа для лиц с ограниченными возможностями.

На оборотной стороне, помимо логотипов, разместят памятку о запрещенных к проносу и использованию предметах.

Дизайн, внешний вид, цветовое решение, защитные элементы и расположение элементов входного билета определяет организатор спортивного соревнования (FIFA).

Информация на входном билете указывается на русском и английском языках.

Соб. инф.