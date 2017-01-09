up

9.01.2017 понедельник

EUR 63.8111

USD 60.6569

В Тюмени -32..-34 С 2 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Утверждена форма входного билета на матчи ЧМ по футболу 2018 года

10:05 09 января 2017 | mobile | | print версия для печати
fifa.com

Личные данные - имя и фамилия - будут указываться на билетах болельщиков, которые планируют посетить матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о "Об утверждении формы входного билета". Документ размещен на официальном сайте федерального органа власти.

На лицевой стороне билета будет размещена информация о матче: номер матча, команды-участницы матча, дата и время начала матча, наименование и адрес стадиона, город. Здесь же будут данные о зрителе: идентификационная информация, категория и стоимость билета, при необходимости будет знак доступа для лиц с ограниченными возможностями. 

На оборотной стороне, помимо логотипов, разместят памятку о запрещенных к проносу и использованию предметах. 

Дизайн, внешний вид, цветовое решение, защитные элементы и расположение элементов входного билета определяет организатор спортивного соревнования (FIFA).

Информация на входном билете указывается на русском и английском языках.

Соб. инф.

Теги: чемпионат мира по футболу

Последние новости

10:49 Тюменского вратаря огорчили в Ханты-Мансийске
10:38 Морозы оставили тюменских школьников дома
10:27 Девушка пыталась сбежать из Краснодара в Тюмень
10:16 Молодые дизайнеры региона могут выиграть престижную стажировку
10:05 Утверждена форма входного билета на матчи ЧМ по футболу 2018 года
09:54 В Тюменской области стоимость проезда в пригородных поездах осталась прежней
09:43 Российские скелетонисты смогут выступить на чемпионате Европы
09:32 Ханты-Мансийск принял эстафету новогодней столицы России
09:21 Мария Баталова помогла сборной взять хоккейную бронзу
09:10 Тюменские спасатели предупредили о рисках во время зимних забав
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поздравил тюменцев с Рождеством

Новогоднее поздравление губернатора Тюменской области Владимира Якушева

Зону экономического развития создадут в индустриальном парке "Богандинский"

Политика

Сергей Корепанов: рост экономики и выполнение социальных обязательств - главные задачи в 2017 году

"Единая Россия" и "Защита Отечества" подписали соглашение о сотрудничестве

Владимир Путин подписал законопроект о детском отдыхе

Экономика

"Роснефтегаз" завершил процедуры по сделке с фондом Катара и Glencore

Россия обновила рекорд по добыче нефти в 2016 году

Россия вошла в список стран, наиболее привлекательных для инвестиций

Общество

Морозы оставили тюменских школьников дома

Молодые дизайнеры региона могут выиграть престижную стажировку

В Тюменской области стоимость проезда в пригородных поездах осталась прежней

Спорт

Тюменского вратаря огорчили в Ханты-Мансийске

Утверждена форма входного билета на матчи ЧМ по футболу 2018 года

Российские скелетонисты смогут выступить на чемпионате Европы

Происшествия

Девушка пыталась сбежать из Краснодара в Тюмень

Тюменец превратил свою квартиру в наркопритон

Самолет, выполнявший рейс из Сургута в Москву, вернулся в аэропорт вылета
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+